U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 5 Ağustos’ta Ankara'da başlıyorANKARA (İGFA) - U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası (İkinci Klasman), 5-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde Ankara THF Spor Kompleksi'nde düzenlenecek.

İki grupta oynanacak maçlarla başlayacak şampiyonada U17 Kız Milli Hentbol Milli Takımımız, A Grubu'nda Avusturya, Büyük Britanya, İtalya ve Letonya ile birlikte yer alıyor. B Grubu'nda ise Bulgaristan, Finlandiya, Kosova, Polonya ve Slovakya mücadele edecek. Milli Takımımız ilk maçını 5 Ağustos günü saat 18.45’te Büyük Britanya ile oynayacak.

Şampiyona maçları EHF TV, SportsTV ve Dsmart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Açılış günü Musa Göçmen Senfoni Orkestrası saat 20.00'de Ankara THF Spor Kompleksi'nde bir konser verecek.

U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası ikinci klasman maçları, diğer bir merkez Azerbaycan'da da aynı tarih aralığında 10 takımın katılımıyla oynanacak. Her iki merkezde şampiyon olan iki ülkenin takımı, iki yıl sonra düzenlenecek U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na birinci klasmandan katılma hakkı elde edecek ve kazanan ülkelerin U17 takımı da aynı şekilde 2 sene sonra düzenlenecek olan şampiyonaya birinci klasmandan katılmaya hak kazanacak.