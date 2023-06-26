EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonları İzmir'de 29 Haziran – 2 Temmuz tarihlerinde oynanacak.İZMİR (İGFA) - EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonları kızlar ve erkekler kategorisinde İzmir’de 29 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'nde oynanacak müsabakalarda kızlar ve erkeklerde Türkiye dahil 15'er ülke takımı mücadele edecek.

A Grubu’nda mücadele edecek Kız U17 Plaj Hentbolu Milli Takımımızın grubunda İspanya, Ukrayna, Portekiz ve İsviçre yer alıyor. B Grubu'nda Bulgaristan, İsveç, Polonya, Norveç ve Macaristan; C Grubu'nda ise Hırvatistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Almanya mücadele edecek.

A Grubu’nda yer alan Erkek U17 Plaj Hentbolu takımımızın grubunda ise Hırvatistan, Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Erkekler B Grubu'nda İspanya, Polonya, Hollanda, Fransa ve Bulgaristan; C Grubu'nda ise Portekiz, İsviçre, İsveç, Almanya ve Macaristan mücadele edecek.