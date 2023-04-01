Uber, Uber Taksi ürünü ile Türkiye’deki faaliyetlerini büyütmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana’dan sonra şimdi Bursa, Mersin ve Kayseri’de de faaliyetlerine başladı. Hem Bursa, Mersin ve Kayserililer, hem de bu şehirleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, 30 Mart 2023 itibariyle Uber uygulaması üzerinden Uber Taksi çağırabilecekler.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Uber Taksi, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana’nın ardından Bursa, Mersin ve Kayseri’de de faaliyete başladığı için mutluyuz. Uber teknolojisini, başka yeni şehirlere de en kısa zamanda getirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Kullanıcılarının dakikalar içinde diledikleri yere kolayca ulaşmalarını sağlayan ulaşım teknolojisi platformu Uber, her yolculukta sigorta koruması, GPS üzerinden yolculuk takip imkanı, sürücü kalite kontrol sistemi ve sürücü puanlama sistemi ile her zaman yüksek güvenlik standartları sağlamayı hedefliyor.

Uber’in yeni şehirlere gelişini kutlamak adına tüm kullanıcılarına yalnızca Bursa, Mersin ve Kayseri’de geçerli 70 TL’ye kadar bir (1) adet ücretsiz Uber Taksi yolculuğu hediye ediyor. Bursa, Mersin ve Kayseri’deki tüm Uber kullanıcıları HOSGELDINUBER kodu ile ücretsiz yolculuk imkanından faydalanabilecekler.