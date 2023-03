İçişleri Bakanı Süleyman nSoylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.ŞANLIURFA (İGFA) - Bakanlar, afet bölgesindeki son durumu ve alınan önlemleri açıkladı. Sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1637829151586496512

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bin 161 vatandaşa can suyu olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira olmak üzere 25'er bin lira yardım yapıldığına dikkati çekerek, "İş yerlerine de 10'ar bin lira can suyu ödemesi yapıldı. Araçlar la ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine de her türlü destekte bulunmaya devam edilecek. Arkeoloji müzesiyle ilgili ilk günden itibaren bir çalışma başladı. Bu müze önemli bir müze. 40 bin eserin tahliyesi tamamlandı. Eserlerin her biri çok kıymetli. Tarihi eserlerin depolardan tahliyesi imtina ile yapılıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Şanlıurfa'da 16, Adıyaman’da 3 toplamda19 hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken, arasözlerin balçıkla sıvanmış zeminlerin temizlenmesi konusunda sağladığı katkının önemine vurgu yaptı. 3 derenin taşkın yaşamamak üzere çalıştırılması konusunda yoğun gayret içerisinde olduklarını ifade eden bakan Kirişci, "Sırrın ve Karakoyun Deresi'nde dere üstü açılması çalışmalarını tamamlayacağız. Bundan sonra yapılmasını istediğimiz derelerin belirli altgeçit altından geçiyor olmasını dikkate alarak yeni projelendirme çalışması içerisindeyiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, sel felaketinin yaraları hızlı bir şekilde sarıldığını belirterek, "Urfa halkı, Valimiz ve tüm idaresiyle bu vefakar ve cefakar davranışı asla unutmayacaktır. Hasarların tespit edilmiş olduğu, sokakların ve evlerin yaşanılır halde olduğu bir günle İnşallah Ramazan ayına girmiş olacağız. Biz buradayız ve afetin üstesinden hızlı şekilde geldik ama deprem afeti var. 104 milyar dolara yakın kaybımız var. Bütçe üzerinden yükümüz var. İş ve aşını kaybeden vatandaşlarımız var. İş birliğimiz devam edecek" diye konuştu.