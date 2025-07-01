İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, pazar günü Menderes ile Seferihisar arasında çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için günlerdir sahada.İZMİR (İGFA) - Son üç günde 15’i ormanlık alanlarda çıkan 300 yangın, ateş savaşçılarının mücadelesi ile büyük oranda kontrol altına alındı. Seferihisar’da 10, Menderes’te 3 mahalle yangından etkilenirken bölgede 14 bin futbol sahası büyüklüğünde yaklaşık 10 bin hektarlık alan küle döndü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Menderes ile Seferihisar arasında çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi. Son üç günde 300 yangına müdahale eden ekipler sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Yangınlar Seferihisar’da; Akarca, Tepecik, Atatürk, Bengiler, Cumhuriyet, Kavakdere, Mersinalanı, Orhanlı, Payamlı, Turabiye mahalleleri ile Menderes’te Gümüldür Cumhuriyet, Keler, Kuyucak, Yeniköy mahallelerini etkiledi. Yine Seferihisar’da bulunan Yelken Sitesi, Doğankent Sitesi, Banksis Sitesi, Ömür Beldesi ve Doğanbey de yangından büyük oranda etkilenen yerleşimler arasında yer aldı.

Ot yangınları büyük risk

Pazar günü saat 12.00’den itibaren başlayan ve bugüne kadar süren yangınların bilançosu ağır oldu. Bu tarihler arasında 15 orman, 190 ot, 25 çöp, 9 bahçe, 5 anız ile 5 ağaç yangını başta olmak üzere toplam 300 yangına müdahale edildi.

Doğal alanlarda büyük kayıp

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı da yangın bölgesinin uydudan görüntüsünü alarak değerlendirme yaptı. Buna göre 1922 hektarlık orman, 3 bin 241 hektarlık makilik alan, 155 hektarlık meyve bahçesi, 355 hektarlık tarım alanı, 3 bin 225 hektarlık çayır, 300 hektarlık da diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 10 bin hektarlık alan (14 bin futbol sahası büyüklüğünde) küle döndü.

Yangınların etkilediği 5 köy ve 2 mahalle tahliye edilirken, 8 farklı noktada yangınla mücadelenin sürdüğü belirtildi.