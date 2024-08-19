Boğaziçi Üniversitesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) en başarılı öğrencilerin tercihi olmayı sürdürüyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre üç puan türünde de birinciler Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etti.istanbul (igfa) - Boğaziçi Üniversitesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre en başarılı öğrencilerin tercih listesinde ilk sıralarda yer alarak liderliğini sürdürüyor. Buna tüm puan türlerinde ilk 10’dan 8 ve ilk 100’den 69 aday Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri arasında yerini aldı.

TÜM PUAN TÜRLERİNDE BİRİNCİLER BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE

Boğaziçi Üniversitesi sayısal, eşit ağırlık ile sözel puan türlerinde de birincilerin tercihi oldu. Sayısal birincisi Arda Taşdemir Bilgisayar Mühendisliği, eşit ağırlık birincisi Berra Kuruş İktisat ve sözel birincisi Fatih Emre Düzcan da İktisat Bölümü’ne yerleşti. Ayrıca eşit ağırlık ikincisi Muhammed Ömer Ensarioğlu ile aynı puan türünde üçüncü olan Kevser Gül Demir İşletme Bölümü’nün öğrencisi olurken, sözel ikincisi Mehmet Emin Akdağ İşletme ve sözel üçüncüsü Utku Kıvanç Dündar ise Tarih Bölümü’ne yerleşti.

İlk kez 2022 YKS’de öğrenci alan Hukuk Fakültesi bu yıl 3. dönem öğrencilerini kabul ederken taban sıralamasını bir kez daha yükseltti. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, kamu üniversiteleri arasında en yüksek taban puana sahip ikinci hukuk fakültesi oldu.

“DÜNYADA REKABET ARTARKEN EN İYİLERİN TERCİHİYİZ”

YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’nin en başarılı öğrencilerin tercihi olmayı sürdürdüğünü ifade etti:

“Boğaziçi Üniversitesi son yıllarda olduğu gibi en iyilerin tercihi oldu. Bu yıl yerleştirme sonuçlarına göre tüm puan türlerinde birinci, ilk 10 ve ilk 100’de yer alan adayların oranının arttığını görüyoruz. Türkiye ve dünyada en iyi öğrencileri kendine çekmek için yükseköğretim kurumları arasındaki rekabet yükselirken, üniversitemiz kendini sürekli yenileyen yapısıyla en gözde üniversiteler arasında yer alıyor. Tüm bu başarıyla birlikte üniversitemiz vakıflarının katkılarıyla sunduğumuz yeni burs program ve yurt imkânları sayesinde öğrencilerimizi akademik hayatları boyunca desteklemeyi sürdüreceğiz. 2024-2025 akademi yılında eğitimlerine Boğaziçi Üniversitesi’nde devam edecek tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum.”