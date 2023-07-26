5 ilde drone kullanan OEDAŞ, bu sayede hem arızalara yönelik tespit ve müdahale hızını artırdı hem de daha az araç kullandığı için karbon ayak izini düşürdü.ESKİŞEHİR (İGFA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak olmak üzere yaklaşık 50 bin kilometrekarelik alana yayılan beş şehirde elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), teknoloji yatırımlarıyla hizmet kalitesini sürekli olarak artırıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başta engebeli arazi ve ormanlık alanlar olmak üzere zorlu saha koşullarındaki bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirmek üzere dron kullanmaya başlayan OEDAŞ, bu yatırım sayesinde etkili ve verimli sonuçlar elde ediyor.

Drone kullanarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Bölgede hayatına dokunduğumuz yaklaşık 3 milyon kişiye verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak ve çevresel etkileri gözetmek amacıyla geçtiğimiz Kasım ayında dron kullanımına başladık. Dronun sürdürülebilir ve güvenli enerji arzı açısından iki önemli faydası var. Öncelikle en zorlu saha koşullarında bile bölgemizdeki hatların yüksek kaliteli görüntülerini çekebiliyoruz. Bu sayede ufak hasarları da tespit edebiliyor ve önleyici bakım çalışmalarımızı artırabiliyoruz. Bir diğer önemli faydası da engebeli arazi, ormanlık alan gibi bölgelerde oluşan arızaları çok daha hızlı tespit ederek, müdahale edebiliyoruz. Bu da enerji teminini daha kısa sürede gerçekleştirmemize olanak tanıyor.” dedi.