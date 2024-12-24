Kadın ve erkek arasındaki karmaşık ilişkilere etkileyici bir bakış sunan “Üç Tunç Tas” müzikli tiyatro oyunu, yılın son gösterimiyle 28 Aralık Cumartesi günü Bursa Podyum Mahal’de izleyici karşısına çıkıyor.BURSA (İGFA) - Tiyatro Gün ekibinin yazdığı ve Ahmet Şenaşnas’ın yönettiği tek perdelik müzikli oyun “Üç Tunç Tas,” ilişkilerin karmaşıklığını ve insanın iç dünyasındaki çatışmaları cesur bir şekilde sahneye taşıyor.

Orkestra eşliğinde bir çiftin karmaşık aşk hikâyesini anlatan “Üç Tunç Tas” bu yılın son oyunu ile izleyicilere hem kahkaha dolu anlar hem de derin duygular yaşatmaya hazırlanıyor.

Ahmet Şenaşnas, Selsu Sabur ve Berkay Özcan’ın etkileyici performanslarıyla hayat bulan hikâye, Yahya Semih Bulut, Ulaş Uysal, Kağan Kurtcan ve Cemil Ruşenoğlu’nun canlı orkestrası eşliğinde, seyirciye unutulmaz bir deneyim sunacak.

Müzik ve tiyatroyu bir araya getiren oyunun yönetmenliğini yapan Şenaşnas, “‘Üç Tunç Tas’, bazen duygusal, bazen komik, bazen de kendi içimizde bir sürü sorgulama yapılacak bir oyun olduğunu belirterek, "Seyircilerimizle birlikte şarkılar söyleyip eğleniyoruz. Oyunumuzun içinde birçok sürpriz izleyicilerimizi bekliyor. Benim için bu oyunun sloganı ‘acıklı komedi’ çünkü oyunda hayatın içinde olan her parçadan bir dem var" dedi.