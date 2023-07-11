Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların Vilnius’taki NATO Zirvesi’nin güvenliğinde görev yaptığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın beraberinde Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin güvenliği için Hava Kuvvetleri de görev yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Hava Kuvvetleri'ne ait; bir adet Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R Tanker Uçağı Almanya’nın Geilenkirchen’deki üssünde yerini aldı.

Uçaklar, 12 Temmuz’a kadar NATO Müttefik Hava Komutanlığı’nın (AIRCOM) Hava Görev Emri’ne uygun olarak gözetleme uçuşları ile yakıt ikmali görevleri icra etmesinin planlandığı kaydedildi.

https://youtu.be/zHV611tIvuw