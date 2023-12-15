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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen Küresel Göç Forumu’na katılarak, Türkiye’nin mülteciler konusunda ve dünya genelinde yaptığı insani yardımları anlattı.KONYA (İGFA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen Küresel Göç Forumu’na katıldı.

Dört yılda bir düzenlenen ve dünyada mültecilere yönelik olarak gerçekleştirilen en büyük uluslararası toplantı olan forumda katılımcılara hitap eden Başkan Altay, dünyada barış ikliminin tesis edilmesi, çatışmaların son bulması, zorunlu göçe tabi tutulan insanların haklarının savunulması, iklim değişikliği, gıda krizi ve daha pek çok konuda çözüm üretmek için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

“SİVİLLERİN HAYATLARINI KORUMAK TÜM İNSANLIK OLARAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR”

Bu süreçte en büyük önceliklerinin dünyanın her yerinde yarınların düne göre daha güzel olması için gayret etmek olacağını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Bizler küresel meselelere bu çerçeveden bakarken; ne yazık ki bazı bölgelerde her geçen gün, düne göre daha da kötü bir hal almaktadır. Küresel Mülteci Forumu vesilesiyle burada bir araya geldiğimiz şu günlerde, ablukaya alınan, sığınacak yeri ve imkânı olmayan, tarifsiz acılar çeken Filistin ve özellikle Gazze halkının acılarını en çok ve en yüksek sesle biz dile getirmeliyiz. Bu konuya özellikle değinerek dünyanın her yerindeki zulmü, insanların acı çekmesini önlemek ve sivillerin hayatlarını korumak için somut adımlar atmak tüm insanlık olarak ortak sorumluluğumuzdur. Şehirlerimizin, bölgelerimizin ve ortaklıklarımızın gücü, toplumlarımızda hayatların güvence altına alınmasına ve insan haklarının korunmasına hizmet etmelidir.”

Başkan Altay, Avrupa’nın merkezinde düzenlenen Küresel Göç Forumu’nda yaptığı konuşma sonrasında programla ilgili değerlendirmelerde bulundu.