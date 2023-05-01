Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni sonrası nükleer yakıt ve yerli doğalgaza ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fatih Dönmez, bir aylık ücretsiz doğalgazın ayrıntılarını da açıklayarak süreç hakkında bilgi verdi. "Bayramdan hemen sonra harekete geçtik. Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor" dedi.

'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun'

Dönmez, 24 Nisan itibariyle doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmadığını, sehven yapılmış ise de fatura iptali ya da bedel iadesinin yapılacağını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki 'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun'. Ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek."

"Kartlı sayaç kullananlar da ücretsiz doğalgazdan yararlanacak"

Dönmez konuşmasında, Ankara'da bazı konutlarda doğalgaz tüketiminin önden ödemeli şekilde kartlı olarak devam ettiğine işaret etti.

"Onunla alakalı olarak da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde. Onların okuma-faturalandırma sistemi diğer klasik sayaçlı sistemlere göre biraz farklı ama endişe etmesinler, kartlı sayaç kullananlar da ücretsiz doğalgazdan yararlanacak" dedi.