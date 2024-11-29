Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüme kaydetti. İnşaat sektörü ise 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 9,2 arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2024 yılının üçüncü çeyreğine yönelik Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarını açıkladı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına yönelik üçüncü çeyrekte GSYH yüzde 2,1 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 9,2, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,2, tarım sektörü yüzde 4,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve hizmetler yüzde 1,4 arttı. Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,4, sanayi sektörü yüzde 2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 0,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 arttı.

GSYH sonuçları, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2024

İstatistiki verilere göre GSYH 2024 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 11 trilyon 893 milyar 252 milyon TL oldu. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53,3 artarak 11 trilyon 893 milyar 252 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 357 milyar 989 milyon olarak gerçekleşti.

Öte yandan hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 artarken, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,8 azaldı.

Yine mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,8 artarken ithalatı yüzde 9,6 azaldı.

İşgücü ödemeleri ise 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 76,3 arttı. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 36,4 olarak tabloya yansıdı.

