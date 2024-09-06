Nevşehir Belediyesi’nin Kayaşehir’de düzenlediği Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların aileleri ile birlikte katıldığı şenlikte, ay yıldızlı Türk bayraklarının olduğu uçurtmalar gökyüzüne uçuruldu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün, Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ programı kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi. Kayaşehir’de gerçekleştirilen şenliğe Nevşehirlilerin ilgisi yoğun oldu. Şenliğe aileleri ile birlikte katılan binlerce kişiye uçurtmaları ücretsiz olarak belediye görevlilerince dağıtıldı. Üzerinde ay yıldızlı Türk bayraklarının bulunduğu uçurtmalar keyifle uçuran aileler oldukça neşeli vakitler geçirirken rengârenk uçurtmalar gökyüzünde görsel bir şölen yarattı.

Şenliğe eşi Melek Arı ve oğlu Haktan Arı ile birlikte katılan Belediye Başkanı Rasim Arı şenlik alanında uzun süre çocuklarla vakit geçirdi. Birlikte uçurtma uçurduğu çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak fotoğraf çektiren Arı’ya katılımcılar organizasyondan dolayı teşekkür etti.

Programa olan yoğun katılımın kendisini de çok mutlu ettiğini belirten Arı, ilk görev döneminde kendisinin başlattığı Uçurtma Şenliğini geleneksel olarak düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Arı, “İnanılmaz bir ilgi ve beraberinde inanılmaz bir sevgi var. Bu sevgi ve ilgiyi lütfedene şükrediyorum. Bu sevgi asla karşılıksız kalmayacak. Benim bu şehre bir vefa borcum var ve bunu sevgiyle, hürmetle, hizmetle yerine getireceğim.” dedi.