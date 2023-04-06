Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun üç sezondur oynayan “Uçurtmanın Kuyruğu”, 07 Nisan Cuma Akşamı son oyunu ile veda ediyor.MUĞLA (İGFA) - Savaş Dinçel’in yazdığı, Ali Şahin’in yönettiği Uçurtmanın Kuyruğu 2020 yılı pandemi döneminin bütün zorluklarına rağmen hazırlıklarını tamamlayarak, 27 Mart 2020 Dünya Tiyatro Günü’nde prömiyerini yaptı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2021/2022 tiyatro sezonunu, 22 Ekim’de yine Uçurtmanın kuyruğu ile açtı. 2022/2023 sezonunda oynanan oyun, 7 Nisan Cuma Akşamı Saat 20.30’da veda ediyor.

Oyun, İstanbul Maltepe Tiyatro Festivali’ne ve 3. Torbalı Tiyatro günlerine katıldı. 9.Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinde “yılın en iyi performansı” ödülüne layık görüldü.

Savaş Dinçel’in öğrencileri olan Yerkan Kahraman, Barış Hayta, Ali Şahin’in oynadığı Uçurtmanın Kuyruğu için, yönetmen ve oyuncular duygularını şöyle dile getirdi:

“3 yıl önce başlayan hayali bir gezinti bitiyor…Savaş hocamızın kelimeleri hem bizleri hem izleyenleri tarifi imkansız kalp çarpıntılarına sürükledi. Bazen gözyaşlarımıza bazen de kahkahalarımıza hakim olamadık. Savaş'ın yüreğimize attığı çizikler canımızı acıtsa da sonunda hep umut verdi... Umut yaşamın tek reçetesi ve bu reçeteyi bizlere yazan ustamız Savaş Dinçel, iyi ki doğdun iyi ki yaşadın iyi ki yazdın iyi ki ustamız oldun...”