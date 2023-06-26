Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, bölgesindeki tüketicilere kesintisiz ve kaliteli enerji akışını devam ettirmek için Kurban Bayramı boyunca da 7/24 mesaide olacak.BURSA (İGFA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa hizmet veren UEDAŞ, bayram boyunca 303 ekip ve 90’ı sepetli 16’sı arazi aracı olan toplamda 106 araçla sahada görev başında olacak.

Elektrik şebekesinin uzaktan kontrol edilmesini sağlayan SCADA sistemiyle de tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini 7/24 kontrol edebilecek.

Saha ekipleri hayatı aydınlatmak için özellikle enerji tüketiminin artış göstereceği, tatil bölgelerinde de enerji sürekliliğini koruma adına yoğunlaşacak. Bayram süresince planlı kesintileri askıya aldıklarını açıklayan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “SCADA sistemi ile şebekemizin ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam ederken saha çalışanlarımızda kesintilere kısa sürede müdahale ederek çözülmesi noktasında da vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için var güçleri ile çalışacak.” ifadelerinde bulundu.