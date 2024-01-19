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Türkiye enerji sektörüne verimli, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışı sunan UEDAŞ, enerji tasarrufu anlayışının küçük yaşlardan itibaren kazanımı için Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği “Enerjini Geleceğe Taşı” projesi kapsamında Bursa’nın Orhangazi ilçesini ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ulusal stratejik hedefleri arasında bulunan enerji tasarrufu konusunda sorumluluk üstlenen UEDAŞ, bu konuda toplumsal bilincin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hareket eden şirket, gerçekleştirdiği Enerjini Geleceğe Taşı projesinin son etkinliğini Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz mahallesinde gerçekleştirdi.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı’nın da katılım gösterdiği etkinlikte enerji tasarrufuna yönelik geliştirilenVR teknolojisi destekli oyunu oynayan öğrenciler enerji tasarrufu konusunu eğlenerek öğrendi.

VR GÖZLÜKLERİYLE 100 YIL SONRASINA YOLCULUK

Artan dünya nüfusuyla birlikte enerji ve tasarrufu meselesinin her geçen gün daha hayati önem taşıdığını belirten Gökay Fatih Danacı, “Gelecekte daha yeşil bir dünyada yaşamak, bugünün gençlerine daha iyi yarınlar bırakmak adına attığımız her adım çok kıymetli. Biz de“Enerjini Geleceğe Taşı” projesinde çocukların da ilgisini çekecek VR gözlükler kullanıyoruz. Dünyada ve ülkemizde enerjinin daha verimli kullanılması adına hareket ettiğimiz bu proje sayesinde okulları ziyaret ederek öğrencilerimize bilinç kazandırıyoruz. Bu projemizdeki VR gözlük sayesinde çocuklar hem teknolojiyle tanışıyor hem de geliştirdiğimiz oyun sayesinde dünyanın 100 yıl sonrasının tasarruf yapılmış ve yapılmamış iki farklı senaryosunu görme fırsatı yakalıyor.Bugüne dek 14 okulda yüzlerce öğrenciye ulaştığımız bu projeyle 1000 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.