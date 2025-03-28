Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Ramazan Bayramı’nda artan nüfus ve enerji ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını hızlandırdı. UEDAŞ, 298 ekibiyle sahada 7/24 kesintisiz hizmet sunacak.BURSA (İGFA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sağlayan UEDAŞ, Ramazan Bayramı süresince, bölgesindeki tüketicilere kesintisiz ve kaliteli enerji akışını devam ettirebilmek için çalışmalarına aralıksız olarak devam edecek.

Şirket, bayram boyunca 298 ekip ve 109 araç ile sahada görev alacak.

Elektrik şebekesinin izlenmesi ve kontrol edilmesi için kullanılan SCADA sistemi sayesinde, tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetleri kesintisiz bir şekilde kontrol edilebilecek.

UEDAŞ, bayram süresince enerji kesintisi yaşanmaması için tüm dijital kanalları ve teknik ekipleriyle hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar, çağrı merkezi, mobil uygulama ve sosyal medya hesapları aracılığıyla anında destek alabilecek.

Planlı kesintiler bayram dolayısıyla askıya alınırken, şirket enerji arzının sürekliliği için denetim ve onarım faaliyetlerini aralıksız sürdürecek.