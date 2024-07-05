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Hatırlanacağı gibi Avusturya karşısında sergilediği muhteşem performansla zaferimizi taçlandıran Merih Demiral, maçın kahramanı olmuştu.

Soruşturmanın skandal detayı ortaya çıktı. UEFA'nın Avusturya ile oynanan maçta golün sevincini bozkurt işareti yaparak kutlayan Merih Demiral'ı disipline sevk etmesinin ardından 2 maçtan men edilmesi istendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanman savunma dosyasını UEFA'ya iletmişti. Söz konusu dosyada önceki örneklere yer verilirken, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyada Türk kökenli halkların bin yıllık simgesi olduğu öne çıkılmıştı.

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. İSTANBUL (İGFA) - UEFA, milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı golden sonra yaptığı sevinç nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

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