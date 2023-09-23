Lider ayakkabı distribütörü VES, UGG Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonunu tanıttığı davette, moda dünyasından isimleri, influencerları ve ünlü simaları ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - UGG markasının “Feels Like UGG” konseptiyle hazırlanan davette, 2023 Sonbahar Kış Koleksiyonu’nun öne çıkan parçaları sergilendi. VES Yönetim Kurulu Başkanı Moris Doenyas, "UGG'ın Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonunu sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Sıra dışı bir marka olan UGG, önce Hollywood starları, moda editörleri, celebrity’ler tarafından giyilmeye başlanan marka iken, kısa sürede tüm dünyada aranan, sevilen, giyilen bir marka haline geldi.

Önceleri, ismi ile özdeşleşen ikonik klasik botu ile tanınan ve sevilen marka, kısa zamanda yaratıcılık, kalite ve üstün işçilik özellikleri ile ayakkabının yanına giyim, aksesuar ve ev dekorasyonunu da ekleyerek global bir marka haline geldi. Bugün UGG, ayakkabı sektörünün premium markalarından biri. “Feels Like UGG” konsepti ise modanın ötesinde hepimizin bağ kurabileceği bir yaşam tarzı." şeklinde konuştu.

UGG 2023 Sonbahar/Kış sezonunda, göründüğü kadar iyi hissettiren ürünler yaratan UGG tasarımcılarının; yumuşak, rahat ve destekleyici bot, ayakkabı ve terlik koleksiyonu oluşturmak için koyun derisi ve diğer birinci sınıf malzemelerdeki uzmanlıkları yine kendini gösteriyor.

Ev sahipliğini VES Yönetim Kurulu Başkanı Moris Doenyas’ın üstendiği UGG 2023/24 Sonbahar Kış koleksiyon lansmanına; Deren Talu, Hande Subaşı, Gizem Katmer, Halil İbrahim Ceyhan, Kerem Cem, Leyla Başak Kaçar gibi ünlü isimler katıldı. Katılımcıların davette farklı UGG tasarımlarını tercih etmesi ise, markanın popülerliğinin altını çizer nitelikteydi.