Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ağaç İşleri Sanayii ile bir alışveriş merkezini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnafla ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Altay, Ağaç İşleri Sanayii’ni ziyaret ederek esnafla hasbihal etti. Ardından bir alışveriş merkezini de ziyaret eden Başkan Altay, burada da Konyalılarla bir araya gelerek, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Esnafın şehrin ekonomik ve sosyal yaşamındaki önemine dikkati çeken Başkan Altay, “Ağaç İşleri Sanayiimizde hemşehrilerimizle istişare için bir araya geldik. Devam eden KONYARAY Banliyö Hattı yapım sürecimizi ve bölgeye yakın bazı üst geçitlerimizde yapmayı planladığımız iyileştirme projelerimizi konuştuk. Konya’mızın kalkınmasında esnafımızın büyük bir rolü var. Her zaman onların yanındayız ve destekçisiyiz. Taleplerini ve önerilerini birinci ağızdan dinlemek, çözüm üretmek için çalışmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlar da, Başkan Altay’ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.