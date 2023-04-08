Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli’de gün boyu esnaf ziyaretleri gerçekleştirKONYA (İGFA) - İlk olarak AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Köklü, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ve MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz ile birlikte Ereğli Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme Projesinin 1. Etap Çalışmalarını başlatan Başkan Altay, daha sonra civardaki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Ardından Ereğli Millet Kıraathanesi’nde gençlerle sohbet eden Başkan Altay, devamında Konya Büyükşehir Belediyesi Aile Sanat ve Eğitim Merkezi’ni (ASEM) ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUNU İNCELEDİ

Ereğli ziyaretlerine yatırım incelemeleriyle devam eden Başkan Altay, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve açılışa hazırlanan Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu inceledi. Başkan Altay, havuzu yakın zamanda hizmete açacaklarını söyledi.

“KONYA’NIN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ EREĞLİ’YE İNŞA EDİLİYOR”

Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından Ereğli’ye kazandırılan ve yapımı son aşamaya gelen millet bahçesinde de incelemelerde bulundu. Konya’nın en büyük millet bahçesinin Ereğli’ye inşa edildiğini vurgulayan Başkan Altay, “200 bin metrekarelik alanıyla ilçemize hizmet etmek için son aşamaya gelinmiş durumda. İnşallah bahar aylarında buranın açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İçerisinde kafeteryası, yürüyüş yolları, kameriyeleri, oyun alanları, on binlerce bitkiden oluşan alanıyla adeta Ereğli için yeni bir cazibe alanı oluşturuldu. Ereğli’mize hayırlı olsun. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok daha güzel ve gelişmiş Ereğli için hep birlikte çalışıyoruz” dedi.

DEPREMZEDELER VE ŞEHİT AİLELERİ İLE İFTAR YAPTI

Ereğli Yeni Sanayi esnafını da ziyaret eden Başkan Altay, Ereğli programı kapsamında deprem bölgelerinden gelerek KYK yurduna yerleştirilen depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.

Daha sonra Ereğli Belediyesi tarafından Ereğli Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftarda şehit aileleri ve gazilerle buluşan Başkan Altay, “Belediye Başkanımız böyle bir iftardan bahsedince ‘sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir onurdur’ diyerek buraya geldik. Sayın belediye başkanımıza bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif’in artık sonuna doğru hızlıca yaklaşıyoruz. İftarlar ve sahur programları oluyor ama bizim için en büyük şeref sizlerle birlikte olmak. Bu vesileyle bütün şehit annelerimizin ve babalarımızın ellerinden öpüyor, gazilerimizi gönülden kucaklıyorum. Sizler evlatlarınızı kaybettiniz ama bizler sizlerin evladıyız. Onun için bizleri de dualarınızdan unutmayın. Ramazan-ı Şerif’in hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Rabbim şehitlerimizin şefaatinden bizlere de nasip etsin. Böyle organizasyonlar Konya’mızın her yerinde gerçekleştiriliyor. Tüm belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programa Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Köklü, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ve MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz da katıldı.

İftar programının ardından Yunus Emre Parkında kurulan Milliyetçi Hareket Partisi Otağı’nda partililerle de bir araya gelen Başkan Altay daha sonra Atatürk Caddesi’nde faaliyet gösteren esnaflarla sohbet etti.

Başkan Altay’ın yoğun Ereğli programı İmamı Azam Camisi’nde kılınan teravi namazıyla sona erdi.