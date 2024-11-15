Jandarma Genel Komutanlığı, bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde düzenlenen Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması'nı İzmir'de gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden 40 ekibin kıyasıya mücadele ettiği Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması'nda en iyi nişancılar İzmir'de yeteneklerini sergiledi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde düzenlediği Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması’nı seçkin gözlemci gününde İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da heyecanla yerinde takip edenler arasında bulundu.

Üç etap ve farklı kategorilerde gerçekleşen yarışmalarda dünyanın en iyi nişancılar, milli firmalar tarafından üretilen yerli silahlarla yeteneklerini sergiledi.