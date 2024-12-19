Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD), Sarı Saltuk Kültür Merkezi’nde düzenlediği konferansta, Türk askeri kültürünü mercek altına aldı. Konferans, Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi A. Sefa Özkaya’nın değerli katılımıyla gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - UKİD, yine tarihe ışık tutan bir etkinlik gerçekleştirdi.

İstanbul Ümraniye'deki Sarı Saltuk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri kültürü, disiplini ve milli savunma konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

A. Sefa Özkaya, konuşmasında tarih bilincinin önemini vurgulayarak, “Tarihi bilmeyen komutan savaşı kaybeder” ifadesiyle tarihten alınacak derslerin önemine dikkat çekti.

BATI VE DOĞU’NUN TARİHİ MÜCADELESİ

Konuşmasında Batı ve Doğu medeniyetleri arasındaki tarihsel mücadeleye de değinen Özkaya, Batı’nın zamanla Doğu’yu nasıl geride bıraktığını tarihsel örneklerle açıkladı.

“1720 öncesi ve sonrası Osmanlı döneminde yaşananlar bu süreci değiştirdi” diyen Özkaya, inşa edici ve yıkıcı kültürler arasındaki mücadelelerin medeniyetlerin gelişimindeki rolüne dikkat çekti. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethiyle Doğu ve Batı dengesini nasıl değiştirdiğini anlatan Özkaya, “Fatih Sultan Mehmet, fetih öncesi ve sonrasında Avrupa’nın başaramadığı zaferlere imza atmıştır” dedi. Konferansta Osmanlı’nın elde ettiği başarıların yanı sıra tarih boyunca yaşanan başarısızlıkların nedenleri de detaylı bir şekilde değerlendirildi.

OSMANLI ASKERİ KÜLTÜRÜ ÇAĞININ ÖTESİNDE

Konferansın bir diğer konuşmacısı olan Avukat Zeki Çalışkan, Osmanlı askeri kültürünün çağının ötesinde bir sistem üzerine kurulduğunu belirtti.

Çalışkan, Osmanlı ordusunun yapısı ile ilgili verdiği tarihi bilgilerde şunları kaydetti:

“Osmanlı ordusu, Kapıkulu Ocakları, Tımarlı Sipahiler ve Yardımcı Kuvvetler gibi unsurlardan oluşurdu. Yeniçeri Ocağı ise padişaha bağlı, profesyonel askerlerden meydana gelir ve devşirme sistemiyle yetiştirilirdi. Ayrıca Osmanlı, fetih ve gaza ideolojisiyle şekillenen askeri disiplini ve teknolojik yenilikleri sayesinde, topçuluk ve donanma alanında Avrupa’daki birçok ordudan ileri teknikler kullanarak güçlü bir imparatorluk ordusu inşa etmiştir.”

UKİD tarafından düzenlenen etkinlik, tarih bilincinin ve milli savunma anlayışının güçlenmesi adına önemli bir adım oldu.