Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Şahin, Türkiye’nin nüfus politikalarını ve geleceğini değerlendirdiği önemli bir konuşma gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Ümraniye’deki UKİD Uluslararası Sarı Saltuk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin geçmişten bugüne nüfus yapısı, karşılaştığı sorunlar ve geleceğe yönelik alınması gereken önlemler ele alındı.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemalettin Şahin, konuşmasında nüfusun ekonomik, siyasi ve askeri güce olan etkisini vurgulayarak, “Nüfus bir ülkenin en büyük zenginlik kaynağıdır. Türkiye, dünya genelinde nüfus açısından 18. sırada yer alıyor ancak artış hızı giderek azalıyor. Bu durum geleceğimiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi.

Konuşmada Türkiye’nin geçmiş nüfus politikalarına da değinen Şahin, 1930 ve 1938 yıllarında nüfusu artırmaya yönelik çıkarılan kanunlar ve yapılan düzenlemelerin önemini hatırlattı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin nüfus artışı için büyük mücadele verdiğini belirten Şahin, günümüzde doğurganlık oranındaki düşüşün nüfus artış hızını olumsuz etkilediğini ifade etti.

NÜFUS ARTIŞINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Prof. Dr. Şahin, Türkiye’nin 1927’de 13 milyon olan nüfusunun 2023’te 93 milyona ulaştığını, ancak son yıllarda bu artışın ivme kaybettiğini belirtti. Kadın başına düşen çocuk sayısının 1945-1960 yılları arasında arttığını, 1965’ten itibaren ise sürekli bir düşüş gösterdiğini aktardı. Özellikle 1980’lere kadar “nüfus deposu” olarak görülen Karadeniz Bölgesi’nin, 1985 sonrası bu özelliğini kaybettiğine dikkat çeken Şahin, bölgedeki göç hareketleri ve demografik değişimlerin nüfus üzerindeki etkisini değerlendirdi.

YANLIŞ POLİTİKALAR VE DUYARSIZLIK UYARISI

Türkiye’nin geçmişte yaptığı nüfus politikası hatalarına değinen Şahin, “Yanlış uygulamalar ve duyarsızlıklar nedeniyle bugün ciddi bir nüfus kaybı ile karşı karşıyayız. Aile yapısını güçlendirmek ve doğurganlığı teşvik etmek zorundayız” dedi.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonrası dönemde birçok ülkenin en az üç çocuk politikasına geçtiğini belirten Şahin, Türkiye’nin bu konuda yeterince güçlü adımlar atmadığını vurguladı. “Geleceğimiz için sağlıklı bir nüfus politikası oluşturmalı, aile kurumunu desteklemeliyiz” diye ekledi.

Programın sonunda UKİD Başkanı Av. Zeki Çalışkan, nüfus konusundaki çarpıcı ve bilgilendirici sunumundan dolayı Prof. Dr. Cemalettin Şahin’e teşekkür ederek bir hediye takdim etti. Çalışkan, bu tür etkinliklerin Türkiye’nin geleceğine ışık tutması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Şahin, nüfus kaybının Türkiye’nin geleceği açısından stratejik bir sorun olduğunun altını çizerek, “Nüfus, bir ülkenin temeli, gücü ve geleceğidir. Gerekli adımları atmazsak, ilerleyen yıllarda daha büyük sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olur” dedi.