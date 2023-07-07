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Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması üzerinde durulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi programında yer alan görüşmenin saat 19.00'da İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirileceği yer aldı.

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