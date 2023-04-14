Savaş mağduru 140 bin kişiye sıcak yemek dağıtan mobil yemek tırı Ukrayna’dan döndüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı AŞ’ye ait mobil yemek tırı Ukrayna’dan Kocaeli’ye döndü. 13 aydır Ukrayna’da savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramı yapan yemek tırı, yaraların sarılmasına katkı sağladı. Toplamda 140 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’ya gönderilen mobil yemek tırı, 13 aylık görev süresinin ardından Kocaeli’ye dönüş yaptı. Lviv kentinde savaştan etkilenen Ukraynalılara hizmet veren yemek tırı, acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından gönderilmişti. 10 Mart 2022 tarihinde Kocaeli’den uğurlanan yemek tırı, AFAD koordinatörlüğünde savaş mağdurlarına hizmet verdi.

GÜNLÜK 6 BİN KİŞİLİK YEMEK

Mobil Yemek Tırı’nda 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Araç günlük 20 bin kâse çorba ve 6 bin kişilik 3 çeşit yemek üretebiliyor. Araç dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor.