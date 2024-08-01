İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Ukrayna’nın Odessa kentinden çocukları bu yıl üçüncü kez İstanbul’da ağırlıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, savaşın etkisi altında yaşayan Odessalı çocuklara keyifli zaman geçirebilecekleri bir dizi etkinlik düzenlemeye devam ediyor.

5 refakatçi eşliğinde 9-17 yaş aralığında 45 çocuk ve genci İBB Küçükçekmece Öğrenci Yurdu'nda ağırlayan İBB, beş gün boyunca İstanbul’un güzelliklerini deneyimlemeleri için çeşitli turlar ve aktiviteler hazırladı. Çocuklar, tarihi lokasyonları, müzeleri gezip sportif etkinliklere katılarak ve kültür turları yaparak İstanbul’a dair pek çok güzelliği deneyimliyor.

İBB Doğa Kampı, Busforus ile Panoramik İstanbul turu, Tarihi Yarımada turu İstanbul’u keşfeden minik misafirler, Miniatürk Müzesi, Şerefiye Sarnıcı ve Rahmi Koç Müzesi’ni ziyaret ediyor, çikolata atölyesi ile Ağaç A.Ş. Teraryum atölyesine katılıyorlar. Ayrıca İBB Sosyal Tesisleri ve BELTUR restoranlarında öğle ve akşam yemeklerini yiyen çocuklar, Türk mutfağını da deneyimleme fırsatı buldular.

İBB, Ukraynalı çocuklar için bu yıl üçüncü kez düzenlediği rekreasyon programı ile bugüne kadar yaklaşık 150 çocuğu İstanbul'da misafir etti.

“İSTANBUL’DA SİREN SESİ DUYMADAN UYUYABİLİYORLAR”

Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi: “İstanbul Ukraynalı çocuklara çok iyi geliyor. Bu yüzden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu yıl üçüncü kez İBB ile beraber böyle bir etkinlik düzenliyoruz ve çocuklarımız çok heyecanlı, çok mutlular. Burada 5 gün geçirdikten sonra Ukrayna’ya çok mutlu ve dinlenmiş olarak geri dönüyorlar. Aynı zamanda çocuklar İstanbul’da iken normal bir gün geçirmiş oluyorlar, siren sesi duymadan uyuyabiliyorlar.”

“ONLARA İYİ HİSSETTİREBİLMEK İÇİN ÜÇ YILDIR GAYRET GÖSTERİYORUZ”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay: “Bu yıl üçüncü kez Odessa’dan gelen gençlerimizi ve çocuklarımızı ağırlıyoruz. Bu etkinliğin gelenekselleştiğini söyleyebiliriz. 9-17 yaş grubunda 45 çocuğumuz ve onlara refakat eden 5 yetişkin misafirimiz var. Malum bir savaşın ortasındalar ve onlara iyi hissettirebilmek için üç yıldır gayret gösteriyoruz. İBB’nin tüm gençler ve çocuklar için olan tüm faaliyetlerinden onları da faydalandırmaya çalışıyoruz. İBB’nin Doğa Kampı’na katıldılar, Miniatürk’ü ziyaret ettiler, Busforus otobüslerimiz ile İstanbul turu yaptılar ve bu gibi birçok etkinliğe katılıyorlar. Böylelikle biz de keyifli günler geçirmelerine aracılık yapmaya çalışıyoruz.”