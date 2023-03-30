Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan UlaşımPark AŞ ile Demir Yol-İş Sendikası arasında anlaşma imzalandı. Her iki taraf da masadan memnun ayrıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ ile Demir Yol-İş Sendikası arasında anlaşma sağlandı. Her iki tarafın da memnun kaldığı anlaşma ile UlaşımPark’ta giydirilmiş en düşük maaş 19 bin 500 TL oldu. Ulaşım Park Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Gerçekleştirilen toplu iş görüşmelerinin herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ZAM ORANI YÜZDE 63 OLDU

İmza törenine Gündoğdu’nun yanı sıra Ulaşımpark Genel Müdürü Serhan Çatal, Türk- İş Bölge Başkanı Adnan Uyar, Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman, Yerel-Sen Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Halil Çelik ve sendika temsilcileri katıldı. UlaşımPark’ta 1400 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme ile yevmiyelere yüzde 63 oranında zam yapılırken sosyal haklarda da iyileştirme yapıldı. Sözleşmenin süresi ise 2 yıldan üç yıla çıkarıldı.

ÇALIŞANLARI ZOR DURUMA DÜŞÜRMEZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu imza töreninde yaptığı konuşmada, “Hem kurumumuzu ayakta tutmak için hem de sizlerin emeğinin karşılığını almanız için böyle bir mevzuatımız var. Gerçekleştirilen toplu iş görüşmelerinin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın eli ve gönlü bol bir başkandır. Çalışanlarını hiçbir zaman zor duruma düşürmez. Bu toplu sözleşmemiz herkese hayırlı olsun. Davullu zurnalı kutlamak isterdik fakat depremden kaynaklı bu şekilde kutlayalım istedik” dedi.

“EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRDİK”

Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan Uyar ise konuşmasında, “Arkadaşlarımızın gayreti ve heyecanıyla sözleşmemiz bitmiş bulunuyor. Biz ülkeyi sevenler olarak attığımız her adımı bu kapsamda atıyoruz. Ülkemize nasıl bir faydamız olur buna bakıyoruz. Asrın felaketi denilen deprem bölgesinde Kocaeli’nin yazdığı destanı hepimiz gördük. Böyle bir yerde bizim bu toplu sözleşmeyi en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Arkadaşlarımızın hakları için oldukça kıymetli bir anlaşmayı imzaladık” şeklinde konuştu.