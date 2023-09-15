Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Sayın Mohamed Hassan Alsuwaidi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu görüşmede, Türkiye’de ulaştırma alanındaki yatırımlar ve bu yatırımların uluslararası taşımacılık üzerine etkileri hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ulaştırma yatırımlarındaki potansiyel iş birliklerinin de ele alındığı görüşme sonunda, en kısa sürede bir araya gelinmesi hususunda mutabık kalındı. Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Sayın Mohamed Hassan Alsuwaid’in önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek, iş birliği ve yatırımlar etraflıca ele alınacağı belirtildi. .

Türkiye’den başlayarak Kafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı takiben Orta Asya ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor (Orta Koridor), tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması projesinin en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor. Bu kapsamda gerçekleşen telefon görüşmesinde, ulaştırma koridorları için önem arz eden yatırımlar ve çok taraflı ulaştırma politikaları da ele alınan konu başlıkları arasında yer aldı.