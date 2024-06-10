Fenerbahçe Kulübü'nde bir kez daha başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç için düzenlenen kutlamalarda, Ülker Stadı Selami Şahin’in unutulmaz eseri “Gitme Sana Muhtacım” şarkısıyla inledi.İSTANBUL (İGFA) - Selami Şahin’in “Gitme Sana Muhtacım” şarkısı, Fenerbahçe taraftarlarının duygularına tercüman oldu ve başkanlık zaferini adeta bir bayram havasına dönüştürdü.

Stadyumda binlerce taraftarın hep birlikte “Gitme Sana Muhtacım”ı söylemesi, adeta bir marş gibi yankılandı ve kutlamalara damgasını vurdu. Ali Koç’un başkanlık zaferi, bu anlamlı ve coşkulu anlarla taçlandı.

Bu duygusal anlar sosyal medyada da geniş yankı bulurken Selami Şahin, kendi sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarlarına ve Ali Koç’a olan duygularını paylaştı. Şahin, “Bu haftasonu gerçekleşen kongrede ‘Gitme Sana Muhtacım’ eserimi hep bir ağızla söyleyen Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyor, yeniden başkanlığa seçilen sevgili Ali Koç’u tebrik ediyorum. Eserim sizin duygularınıza yoldaş olduysa ne mutlu bana. Çok mutlu oldum.” dedi.

Ali Koç’un başkanlık zaferi, Selami Şahin’in şarkısının tribünlerde yankılanmasıyla daha da anlam kazandı. Fenerbahçe taraftarları, bu unutulmaz anlarla dolu coşkulu kutlamaları sosyal medya hesaplarından paylaştı.