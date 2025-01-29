Türkiye’de gıda sektörünün lideri Ülker, son yılların gittikçe önem kazanan “Bütünsel İyilik” trendine uygun olarak “Ülker GO Ahead” markalı 5 yeni ürününü tüketiciyle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Ülker GO Ahead’in şeker ilavesiz, koruyucusuz ve renklendiricisiz, yüksek lifli “Kırmızı Meyveli ve Bitter Çikolatalı Kuru Yemiş Bar”, “Portakallı ve Bitter Çikolatalı Kuru Yemiş Bar”, “Kuru Yemişli ve Bitter Çikolatalı Meyve Bar”, “Bitter Çikolatalı ve Yer Fıstıklı %20 Proteinli Bar”, “Çilekli ve Kakaolu Meyve Tatlısı” çeşitleri raflarda yerini aldı.

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, dünya genelinde, fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyiliği ön planda tutan bütünsel iyilik trendinin özellikle 2020’den itibaren yükselişe geçtiğini, buna bağlı olarak dünya geneliyle birlikte Türkiye’de tahıl, kuru yemiş ve meyve barlara ilginin arttığını söyledi. Nielsen Perakende Panel 2024 verilerinin sonuçlarına göre Türkiye’deki tahıl, kuru yemiş ve meyve bar pazarının 2024’te hem ciro hem de tonaj bazında büyüdüğünü ifade eden Buyurgan, 2024’te tüketimin tonaj bazında yüzde 26,7 büyüyerek 5 bin 580 tona, cironun ise yüzde 108’luk artışla 2,9 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti.

CEO Buyurgan, ayrıca global projeksiyonlara göre önümüzdeki dönemde dünyadaki pazarın da önemli büyüme potansiyelinin olduğunu gördüklerini ifade etti.