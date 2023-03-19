18-19 Mart tarihleri arasında “Dünya Mirasını Koşarak Keşfet” sloganı ile düzenlenen Climbolic Efes Ultra Maratonu İstasyon Meydanı’nda düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Bu yıl 6. ‘sı düzenlenen Efes Ultra Maratonu’nda derece giren katılımcılar plaketlerini deprem bölgesi için bağışladı.İZMİR (İGFA) - 2017 yılından bu yana her yıl Mart ayının ikinci haftası düzenlenen Efes Ultra Maratonu’nda bu yıl 2400 katılımcı 6K, 12K, 27K, 42K, 61K ve 120K parkurlarında koşarak Efes Selçuk’un doğal ve kültürel mirasını keşfettiler. Bazı katılımcılar depremden etkilenen illerin isimlerinin ve 6 Şubat 2023 yazan t-shirtler ile maratonu tamamladılar.



Organizasyon Sorumlusu Alicem Aktaş ödül töreninde yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşekkür ederek; “Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Aynı zamanda dün 18 Mart’tı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi de saygıyla ve şükranla anıyoruz” dedi.

6. Climbolic Efes Ultra Maratonu’na gönüllü olarak destek veren Efes Selçuklu sporcu gençlere teşekkür eden Alicem Aktaş; ”Bu tür organizasyonların gönüllüler olmadan gerçekleşmesi çok zor. Ayrıca birçok parkurda katılımcılarımıza destek olan Ankara AKUT ve ANDA Kurtarma ekibine, yıllardır bu organizasyonun düzenlenmesinde bize destek olan Efes Selçuk Belediyesi ve tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle daha güzel organizasyonlarda buluşmak dileğiyle” dedi.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden İlçe Kaymakamı Ekrem İnci, bu tür organizasyonları her zaman ilçe için desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Daha nice organizasyonların tarihi ve kültürü ile zengin kentimizde gerçekleşmesini diliyorum” dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin Efes Ultra Maraton organizasyonunu belediye olarak desteklemekten bir kez daha mutluluk duyduklarını, bu spor organizasyonu ile Efes Selçuk’un zengin tarihi ve kültürel dokusuna tanıklık eden tüm katılımcılara ve organizasyonda emeği geçen herkese Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel adına teşekkür etti.