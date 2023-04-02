Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ), 27-30 Nisan 2023 tarihleri arasında, Sapanca’da gerçekleşecek. Zirvenin 2023 teması “Tek Dünya Ortak Gelecek: Yeni Nesiller İçin Yarını Şekillendirecek Politikalar Ve İş Stratejileri” olarak belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de marka olmuş etkinliklerin başında gelen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ), 27-30 Nisan 2023 tarihleri arasında, Sapanca’da gerçekleşecek.

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Zirve’nin bu yıl ana sponsorluğunu Hayat Holding üstleniyor. İş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini buluşturan Zirve’nin 2023 teması “Tek Dünya, Ortak Gelecek: Yeni Nesiller İçin Yarını Şekillendirecek Politikalar Ve İş Stratejileri” olarak belirlendi.

Zirvede yeni nesiller adına daha iyi bir gelecek yaratmak için ülkeler, liderler ve şirketler arasındaki “açık” ve “iş birlikçi” yaklaşımın, “bağlantıda kalmanın” ve “dengeyi kurmanın” önemi konuşulacak. Tüm dünyanın ortak bir kaderi ve geleceği paylaşacağı bilinciyle, geliştirilmesi gereken yeni sosyal ve ekonomik politikalar ve iş stratejilerinin nasıl olması gerektiği masaya yatırılacak.

BAKAN DR. NEBATİ ZİRVEDE YER ALACAK

Dünyadan ve Türkiye’den birbirinden değerli konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturan Zirve’nin dikkat çeken konuşmacıları arasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati yer alıyor.

DÜNYA SİYASET SAHNESİNDEN ÖNEMLİ İSİMLER ZİRVE’DE

Dünya gündeminin de konuşulacağı Zirve’de, siyaset sahnesinden birçok önemli isim bulunuyor.

Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İtalya Eski Başbakanı Enrico Letta, May ve Johnson Hükümetleri Eski Devlet Bakanı Jo Johnson dikkat çeken konuşmacılar arasında yer alıyor.