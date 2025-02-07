Sokak hayvanlarının hayatına dokunmaya devam eden Uludağ Elektrik, 2018 yılında başlattığı “Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle” projesi ile her mevsim koşulunda sokak hayvanlarına yardımını sürdürüyor. Güney Marmara Bölgesi'nde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki 100’e yakın işlem merkezinin önüne, özenle yerleştirilen temiz su ve mama kapları sayesinde soğuk kış günlerinde yiyecek ve suya erişimde güçlük çeken sokak hayvanlarının gıdasız kalmaması için çalışılıyor.BURSA (İGFA) - Kar yağışının artmasıyla birlikte soğuklar, insanlar kadar hayvanların sağlığını da olumsuz etkiliyor. Sokak hayvanları soğuk havanın da etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Uludağ Elektrik, kış aylarında etkisini iyice hissettiren soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını mamasız ve susuz bırakmıyor.

“Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle” projesi kapsamında 4 ilde 100’e yakın işlem merkezinin önüne yerleştirilen su ve mama kaplarıyla, yiyecek ve suya erişimde güçlük çeken hayvanlara yaşam mücadelesinde umut ışığı oluyor.

Tüm paydaşlarını, kışın zorluklarına karşı sokak hayvanlarına destek olmaya davet eden şirket, toplumda hayvan sevgisini yaymak ve farkındalık yaratmak adına önemli bir rol üstleniyor.

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına dikkat çeken Uludağ Elektrik, kış mevsiminin zorlu günlerini yaşadığımız bugünlerde hem enerji sektöründeki sorumluluklarını hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getirme bilinciyle hareket ediyor. Şirket, enerji ihtiyacını karşılamanın ötesinde, sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine de destek olmanın sorumluluğunu taşıyor. Yıl boyunca devam eden bu destekle sokak hayvanlarına yönelik farkındalığın artırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çocuklara ve yetişkin bireylere hayvan sevgisinin aşılanması hedefleniyor.