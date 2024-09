Doğayı korumak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için atılan her adım büyük önem taşıyor. Bu bilinçle hareket eden Uludağ Elektrik, çevreye duyarlı ve yenilikçi çözümlerle elektronik fatura kullanımını teşvik ederek, müşterilerinin doğaya karşı duyarlılık kazanmasına katkıda bulunuyor. Şirketin elektronik fatura uygulaması, her yıl 30 ton kağıt tasarrufu sağlayarak doğaya önemli bir katkı sunuyor. Bu tasarruf, 1 yılda yaklaşık 39 ton karbondioksit salımını önlerken, aynı zamanda 800.000 litreyi aşkın suyun korunmasına da yardımcı oluyor.

BURSA (İGFA) -Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 3 milyondan fazla müşteriye hizmet veren Uludağ Elektrik, sürdürülebilir yarınlar için çalışmaya devam ediyor. Şirket, kağıt tüketimini azaltarak yeni nesillere temiz bir dünya bırakma hedefiyle elektronik fatura kullanımını teşvik ediyor. Elektronik faturaya geçen 1.9 milyondan fazla abonesiyle kağıt çıktı sayısını müşterileri nezdinde azaltmayı hedefleyen Uludağ Elektrik, aynı zamanda ağaçlandırma çalışmalarıyla da doğaya katkıda bulunuyor. Müşterilerini dijital çözümlerle buluşturmayı amaçlayan şirket, SMS ve e-posta kanallarıyla dijital işlemlerde kağıt tasarrufu sağlarken, elektronik fatura ile faturanın kaybolma veya zarar görme riski de ortadan kalkıyor, böylece müşteriler faturalarına her an her yerden erişebiliyor. Uludağ Elektrik müşterileri; online ve müşteri işlem merkezleri ile 444 6 646 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla elektronik faturaya geçiş işlemini kolayca gerçekleştirebiliyor.

“11 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE YEŞİL ALAN OLUŞTURDUK”

Elektronik fatura teşvikleri hakkında açıklamalarda bulunan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, “Sürdürülebilirlik stratejimiz, iklim değişikliği ile mücadelede düşük karbonlu ekonomiyi desteklemek, dijitalleşme ve toplumsal yatırım programları üzerine kurulu. Stratejimiz kapsamında öncelikle şirket faaliyetlerimiz sırasında kaynak kullanımına dikkat ediyoruz. Şirketimizin kurum içi kağıt kullanımının düşürülmesi, müşteri sözleşmelerinin SMS ve e-posta yoluyla dijital olarak ulaştırılması ve elektronik fatura teşviki gibi kağıt tüketimini azaltmak için pek çok çalışması var. Bugüne kadar müşterilerimizin yüzde 60’ından fazlasının elektronik faturaya geçmesini sağlayarak yıllık 30 ton kağıt tasarrufu yapmış olduk. Dijitalleşme ve sıfır atığa çok önem veriyor, kağıt tüketimimizi nötrlemek amacıyla başlattığımız projeyle birlikte hizmet verdiğimiz illerde fidan dikimi gerçekleştirerek, ormanlar oluşturuyoruz. Küresel riskler içerisinde birinci sırayı alan iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına destek olabilmek amacıyla kamu ve sivil toplum örgütleriyle yürüttüğümüz ve 5 yıldır sürdürdüğümüz ağaç dikim çalışmalarımız, şimdiye kadar 11 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan oluşturdu. Bu ağaçlar, yüzlerce tür hayvan ve bitki için doğal yaşam alanları sağlıyor, böylece biyoçeşitliliği artırıyor ve ekosistemlerin dengesini koruyor. Stratejimizi süreçlerimizin tamamına entegre ederek, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM ORMANLARI İLE YARINLARI DÖNÜŞTÜRÜYOR

Uludağ Elektrik, çevreyi koruma konusundaki kararlılığını her yıl dikilen binlerce fidanla somutlaştırarak, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında öncü bir rol üstleniyor. 'Yeşil Dönüşüm Ormanları' projesi kapsamında hayata geçirilen ağaçlandırma çalışmaları, doğaya katkı sağlamanın ötesinde, çevresel bilinci toplumun her kesimine yaymayı amaçlıyor. Şirket, bu çalışmalarla sadece kağıt tüketimini nötrlemekle kalmıyor, önemli bir çevresel fayda da sağlıyor.