Uludağ İçecek Türk AŞ., Türkiye’nin koruyucu içermeyen ilk meyve sulu maden suyu Frutti Extra’yı, EuroLeague Final Four resmi sponsorluğuna özel yeni ambalajlarıyla pazara sundu.BURSA (İGFA) - Frutti Extra markasıyla 2019 yılından bu yana EuroLeague Final Four resmi sponsoru olan Uludağ İçecek Türk, bu yıl da Berlin’de gerçekleşecek organizasyonun sponsorları arasında yerini aldı.

Pazarlama faaliyetleri kapsamında spordan sanata çok sayıda sponsorluğu uzun soluklu biçimde yürüten marka, sponsorluklara özel pazarlama faaliyetleriyle de fark yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda, resmi sponsoru olduğu EuroLeague Final Four için özel tasarımla pazara sunulan 250 ml’lik Frutti Extra cam şişelerinde, Real Madrid, Panathinaikos AKTOR Athens, Fenerbahçe Beko İstanbul, Baskonia Vitoria-Gasteiz, AS Monaco ve FC Barcelona takımlarından oyuncuların çizimleri bulunuyor. Üç farklı şekilde hazırlanan Frutti Extra etiket tasarımları, orman meyveli, yeşil limon ve mandalina cam şişelerinin üzerinde yerini aldı.



Uludağ İçecek Türk markası, yeni Frutti Extra ambalajlarıyla ülkemizde EuroLeauge Final Four sürecine renk katacaktır.