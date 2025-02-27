Uludağ Alan Başkanlığı'nın bazı yetkileri Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmişti. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, iptal kararının Uludağ'ın ranta açılmasını engellemeyeceğini öne sürdü.BURSA (İGFA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin “Uludağ Alan Başkanlığı'nın Kurulmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin iptali için yaptığı başvuruyu sonuçlandırdı.

Söz konusu kararanmenin iptali için yapılan başvuru sonucuna göre AYM, Uludağ Alan Başkanlığı'nın bazı yetkilerini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

İPTAL KARARI ULUDAĞ’IN RANTA AÇILMASINI ENGELLEMEZ

CHP grubu olarak “Uludağ Alan Başkanlığı'nın Kurulmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”ne karşı açtıkları iptal davasındaki Anayasa Mahkemesikararını da değerlendiren Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve korunması gereken taşınmaz kültürel varlıkların tespitine ilişkin yetkiler Uludağ Alan Başkanlığı’ndan alındığını belirtti.

Söz konusu AYM kararına göre başkanlığın görev ve yetkileri ile kamulaştırmaya ilişkin maddeler iptal edilmediğini anımsatan Sarıbal, "‘İmar Planı Yapma’ yetkisi iptal edilmemiştir. Bunun, Uludağ’ı rant projelerine açmak için bir hamle olduğunu biliyoruz. Uludağ’ı rant projelerine açmak için hukuku, kanunları eğip büküyorlar. Uludağ, sadece Bursa için değil, Türkiye için de eşsiz bir doğal mirastır. Su kaynakları, ekosistem ve bölgedeki biyolojik çeşitlilik hala risk altındadır. Uludağ’ı korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.