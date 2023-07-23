Türkiye’nin uzun soluklu maratonu ‘Uludağ Premium Ultra Trail’, 2 bin 200 koşucunun katılımıyla, Uludağ Premium ana sponsorluğunda 6. kez gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Uludağ ve çevresinin nefes kesen doğasında 5 farklı etapta gerçekleşen maraton, bu yıl ünlü ultra trail koşucuları Ekaterina Mityaeva ve Dmitry Mityaev’i ağırlarken, müzikle de zenginleşti.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl her seviyeden yaklaşık 2.200 yerli ve yabancı koşucunun katıldığı “Uludağ Premium Ultra Trail - (UPUT)”, koşuculara benzersiz bir doğa deneyimi sundu. 100km, 66km, 30km, 16km ve 6km’lik doğa harikası parkurlarda gerçekleşen etkinlikte sporcular, müzik ziyafeti de yaşadılar.

Uludağ Premium’un sponsoru olduğu Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası; yarış esnasında canlı performanslarla sporculara keyifli bir koşu deneyimi yaşatırken, yarışların sonunda gerçekleşen konserde de SesVerSus (A Capella), Neyzen ve Ceren Toksöz sahne aldılar.

En rekabetçi dağ ultra maratonu yarışı olarak kabul edilen bu etkinliklerin ilk örneği, 2003 yılında Mont Blanc’te gerçekleştirilmiş. Uludağ Premium; sanata ve spora verdiği destekler çerçevesinde 6 yıl önce ülkemizde hayata geçirerek geleneksel hale getirdiği etkinlikte, her yıl çıtayı biraz daha yükseğe taşıyarak katılım ilgisinin artışını sağlarken, maratonun 2024 yılında uluslararası ünvanını alması hedefleniyor ve katılımcı sayısının iki katına çıkması bekleniyor.

Sporcuları Uludağ’ın zirvesinde buluşturan Uludağ Premium Ultra Trail'de koşucular hem zorlu hem de keyifli bir yarış tecrübe ederken, etkinlik boyunca Uludağ İçecek’in su, maden suyu, meyve suları ve enerji içecekleriyle serinlediler.

İŞTE KAZANANLAR

100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik parkurlarda tamamlanan koşuların kazananları belli oldu. 6 kilometrelik parkuru erkeklerde Mehmet Aydıngör, kadınlarda Gülnaz Ayar, 16 kilometrelik parkuru erkeklerde Recep Berk Şenyurt, kadınlarda Büşra Kaya, 30 kilometrelik parkuru ise erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda Gülşen Çerçi birinci olarak tamamladı. 66 kilometrede birinciliği erkeklerde Dmitry Mityaev, kadınlarda Aysel Yalaç alırken, 100 kilometre yarışında zafer Ekaterina Mityaeva’nın oldu.

Yarışmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye girenlere ödül ve madalyalarını Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl verdi. Etkinliğe dahil tüm içerikler; uludagicecek ve uludagultratrail instagram hesaplarından yayınlandı.

