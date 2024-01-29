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Sömestir tatilinin gelmesiyle Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ'da kayak fiyatları merak konusu oldu. Peki 2024 yılında kayak bilmeyen bir kişinin ekipman, eğitim ve kıyafet maliyetleri günlük ne kadar olacak?Esmanur GÜLBAHAR / Musa YEŞİLDAĞ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Uludağ’da işletmeci ve Türkiye Kayak Federasyonu As Başkanı Tarkan Soyak 2024 yılının güncel kayak, ekipman, kıyafet kiralama ve kayak dersi ücretlerini Herkes Duysun ekibi ile paylaştı.

BİR GÜNLÜK KAYAK KİRALAMAK NE KADAR?

Kayak kiralarının günlük geçerli olduğunu belirten Soyak, günlük kayak kiralama fiyatının 800 TL, Snowboard kirasının ise bin TL olduğunu söyledi. Soyak, “Ortalama 3 saat ders alarak kayak kaymayı net olarak öğrenebilirler. 1 saat kayak ya da snowboard dersi tek kişi ücret tarifesi 2 bin lira, 2 saat ders 3 bin lira, 3 saat ders 3 bin 900 lira, 4 saat ders 4 bin 800 lira, 5 saat ve üzeri ders ise kişi başı bin 100 TL. 2-3 saat ders alan öğrenciler burada kendileri kaymaya başlıyorlar. Kıyafetler kiraları ise 700 TL.” dedi.

KAYAK YAPARKEN KASK TAKMAK ZORUNLU MU?

Kayakta öncelik vereceğiniz ürünlerin başında mutlaka kayak kaskının gelmesi gerektiğini ifade eden Soyak şu ifadeleri kullandı: “Güvenlik için bütün müşterilerimize kask öneriyoruz. Her yıl kayaklarımızı değiştiriyor ve bağlanmalarını kontrol ediyoruz. Burada profesyonel olarak çalışan arkadaşlar kayakları giydiriyor.”

KAYAK EĞİTİMİ HANGİ YAŞTA BAŞLAMALI?

Kayak sporuna başlama yaşında çocuğun fiziksel yapısının önemli olduğunu dile getiren Kayak Eğitmeni Ebru Canbuldu ise ortalama 4 yaşında eğitimlere başlanıp, bu eğitimlerin üst seviyelere doğru gittiğini belirtti.