AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın komisyondaki 2025 yılı bütçe görüşmelerinde bir konuşma yaptı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında toplanan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bakanlık yetkililerinin de katıldığı toplantıdaki konuşmasının başında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı tüm kurum ve kuruluşların ülke ve millet adına son derece başarılı işler yaptığını söyleyen Ahmet Kılıç, “Ben aynı zamanda Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıyım. Özellikle Kuzey Makedonya'da ve Balkanlar’da Türkçe karizma bir dil oldu. Bunun ana nedeni, Yunus Emre Enstitümüzün ortaya koyduğu gayret sayesinde oldu. Bugün Türk olmayıp da yurt dışında, Balkanlar’da yaşayan insanlar çocuklarının ilk önce Türkçe'yi öğrenmesini istiyorlar” dedi.

Milletvekili Ahmet Kılıç, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı’nın da akraba topluluklarla alakalı yaptığı çalışmalara da değinerek, “Ecdat yadigârı eserlerin ayağa kaldırılması başta olmak üzere medeniyetimizin daha da ileriye ulaşmasını, nesillerden nesile aktarılmasını sağlayacak önemli adımlardır. Gayretlerinden dolayı kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa’nın marka değerlerinden Uludağ ile ilgili çalışmalardan da bahseden Ahmet Kılıç, “Uludağ Alan Başkanlığıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda bir yasa çıkarttık. Uludağ'ın gerçek potansiyelini kullanmayı, yerli ve yabancı turistlerin en iyi şekilde faydalanması için çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2025 yılının son çeyreğinde Uludağ ile ilgili planlama yapacağı için mutluyuz. Bursamız’a hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Bursa’nın fethinin 700. Yılının 2026 yılında kutlanacağını da hatırlatan Ahmet Kılıç, son olarak, “2025 yılının 6 Nisan tarihinden itibaren bir yıl boyunca 2026 tarihine kadar Bakanlığımızın bu noktada göstereceği desteklerle Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl anma etkinliklerini gerçekleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu noktada geçmişten bugüne sizin Bursa'mıza pek çok organizasyonda desteğinizi en üst düzeyde gördük, bunu da sağlamak istiyoruz. Bu vesileyle 2025 yılı bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.