Dağların önemine farkındalık oluşturmak amacıyla Uluslararası Dağ Günü'nde Bursalı üç dağcı aşırı buzlanmaya rağmen Uludağ'ın zirvesine tırmandı.BURSA (İGFA) - Uluslararası Dağ Günü'nde Bursalı üç dağcı Uludağ'ın zirvesine tırmandı.

Abidin Balcı, Osman Şener ve aynı zamanda Demokrat Parti Orhaneli İlçe Başkanı olan Yüksel Esen, zorlu kış şartlarına meydan okuyarak Uludağ'ın zirvesine ulaştı.

2 bin 543 rakımlı dağda kar, buz ve şiddetli rüzgar altında geçen 6 saatlik tırmanışı yanlarında getirdikleri baklava ile kutladı.

Bursalı dağcılardan Yüksel Esen, doğa sevgisi ve azimle her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini belirterek, unutulmaz anı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.