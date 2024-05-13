Bursa'da bu yıl ilk kez uygulanan Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı(UAMO), tek aşamalı ve çoktan seçmeli 25 soru ve 120 dakika olarak Bursa Büyük Koleji Anadolu Lisesi'nde yapıldı.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı (UAMO), lise öğrencilerine yönelik olarak 1996 yılından bu yana Matematik alanında ilgili ve yetenekli öğrencilerim cesaretlendirmek, zamanında keşfetmek, bilimsel çalışma ve analiz yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla önce Antalya'da daha sonra ise Türkiye geneli öğrencilerine yönelik olarak uygulanmıştı.

2023 yılında ise lise seviyesinin yanı sıra ortaokul öğrencilerini de kapsayacak şekilde Türkiye genelinde; ilk aşaması çevrimiçi, ikinci aşaması ise Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir olmak üzere 4 ilde uygulanan olimpiyatla, matematik öğretmenleri ve öğretim üyelerinin gönüllülük esası çerçevesindeki destekleri ile 2024 yılı itibarıyla 5.sınıf itibarı ile ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere yönelik 16 il merkezinde ulaşmayı amaçlamıştır.

Bursa'da da bu yıl ilk kez uygulanan olan Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı(UAMO), tek aşamalı ve çoktan seçmeli 25 soru ve 120 dakika olarak gerçekleştirildi. Bursa'daki sınava, Kocaeli, Eskişehir, Balıkesir gibi illerden de gelenler oldu.

Yarışma sonucunda ilk 25 öğrenci arasında olan öğrenciler 1 Haziran 2024 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde madalyalarını alması bekleniyor.