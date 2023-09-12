Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği Kültür Yolu ve Soğanlı Vadisi, Hürmetçi Yılkı Atları Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu Ödül Töreni ve Fotoğraf Sergisi Açılış Töreni’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

27-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ORAN ile Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği iş birliğiyle Fotoğrafçılar Maratonu Ödül Töreni ve Fotoğraf Sergisi açılış töreni Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında gerçekleştirildi.

Açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Sami Türkay ve fotoğrafçılar katıldı.

Yarışma kapsamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu temsilcisi hakemliğinde gerçekleştirilen jüri değerlendirme sonucunda ödüller sahiplerini buldu. 99 kişinin 384 fotoğraf ile katıldığı yarışmada Mehmet Palta birinci, Hakan Gümüş ikinci, Serdar Aydın üçüncü olurken, İsmail Taşgeldi, Hülya Kahraman ve İbrahim İşlertaş isimli yarışmacılar da mansiyon ödülüne layık görüldü. Yarışmada, Sedat Tezgül isimli yarışmacı Kayseri Valiliği özel ödülü, Serap Ünal ORAN özel ödülü kazandı.

Sergiyi ilgiyle gezen Başkan Büyükkılıç, yarışmaya katılan fotoğrafçılardan çektikleri fotoğraf ile ilgili bilgi aldı. Büyükkılıç, birincilik ödülü kazanan Mehmet Palta’ya 15 bin TL hediye çeki ve ödülünü takdim etti.

Başkan Büyükkılıç, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri’nin doğal ve tarihi güzelliklerini anlatan yarışmada emeği geçen tüm fotoğrafçılara teşekkür ederek başarılarından dolayı tebrik etti.