Bursa'da depo ve raf sistemlerinde faaliyet gösteren Gökçelik, EFQM Model’ini esas alan Ulusal Kalite Hareketi’ne katılarak sektöründe öncü oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından kurumların rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, kurumsallaşma düzeyini artırmak ve sürdürülebilir rekabetçi bir güce sahip olmalarını sağlamak amacıyla 1998 yılından itibaren yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’ne yeni kurumlar katılmaya devam ediyor.

Depo ve raf sistemleri alanında faaliyet göstererek 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan Gökçelik, mükemmelliğin temel kavramlarını benimseme konusundaki kararlılıklarının göstergesi olarak Ulusal Kalite Hareketi çalışmalarına başlamak için ilk adımı attı. Gökçelik ve KalDer yöneticilerinin katılımı ile imza töreni düzenlendi.

KalDer Bursa Şubesi ile Gökçelik arasında düzenlenen “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” imza törenine; Gökçelik Genel Müdürü Zafer Barış Yazan, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, KalDer Ödül Yürütme Kurulu Üyesi Yeşim Ömeroğlu Ünlü, KalDer Bursa Genel Sekreteri Aykan Kurkur ve EFQM Bursa Kalite Ödül Yöneticisi Ebru Yalçın Gürük ile Gökçelik yönetim ekibi katıldı.

Gökçelik Genel Müdürü Zafer Barış Yazan, kalite yolculuklarına yönelik amaç ve hedeflerini katılımcılar ile paylaştı.

Yazan, daha iyi hizmet için kalite çalışmalarına önem verdiklerini, kurumsallaşma konusunda sürdürülebilir bir gelişme yolculuğuna katıldıkları için kurum olarak heyecanlı olduklarını aktardı.

Törende Gökçelik'in yönetim ekibi, hazırlanan tabloya imza atarak EFQM mükemmellik modeli çalışmaları kapsamında Ulusal Kalite Hareketi’ne katılma kararlılıklarını somutlaştırdı.