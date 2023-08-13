Sakarya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2. Ulusal Hentbol Turnuvasında Konya BSK’yı 37-25’lik skorla mağlup eden Büyükşehir Hentbol takımı averajla turnuvanın kazananı oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’nın ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Hentbol Turnuvası sona erdi. Ligin son şampiyonu Beykoz Belediyesi, lige yeni yükselen Konya BSK ve temsilcimiz Sakarya Büyükşehir Hentbol takımının katıldığı turnuvayı son maçta Konya BSK’yı 37-25 mağlup eden Büyükşehir Hentbol takımı şampiyon olarak tamamladı.

Üç gün süren ve tüm maçların Tv264 ekranlarından canlı yayınlanan turnuvanın ilk gününde Beykoz Belediyesi ile Konya BSK karşılaştı.

Turnuvanın ilk karşılaşmasını 33-27’lik skorla Beykoz Belediyesi kazanırken ikinci karşılaşmada Büyükşehir Hentbol ile son şampiyon Beykoz Belediyesi kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan çıkmadı ve 34-34’lük skorla mücadele berabere bitti.

Turnuvanın son maçında ligin yeni ekibi Konya BSK ile karşılaşan Büyükşehir Hentbol takımı ilk yarısını 16-13 önde kapattığı mücadeleyi 37-25’lik skorla kazanarak averajla turnuvayı şampiyon tamamladı.