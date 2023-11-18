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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde dünyanın farklı kültür ve coğrafyalarından çocukların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlayacak Uluslararası 24.Çocuk Forumu ‘Bugünü Beraber İnşa Edelim’ temasıyla 24 ülkeden çocukların katılımıyla 19-20 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek.ANKARA (İGFA) Uluslararası 24'üncü Çocuk Forumu, çocukları ilgilendiren her konuda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan “çocukların katılım hakkını” hayata geçirebilmek ve çocukların katılımını etkin kılabilmek amacıyla her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde düzenleniyor.

2000 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Ulusal Çocuk Forumu, 2022 yılında ilk defa 16 ülkeden çocuk katılımı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde uluslararası platforma taşındı.

Temasının, 81 İl Çocuk Hakları Komitesinin önerdiği konulardan yola çıkılarak, Çocuk Danışma Kurulu tarafından belirlendiği Çocuk Forumu’nda, komite üyesi çocuklar gruplara ayrılarak belirlenen başlık ve alt başlıklar çerçevesinde çalışıyor ve sonunda çalışılan konular raporlanıp Sonuç Bildirgesi haline getiriliyor. Ardından bildirge Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörleri tarafından üst düzey yetkililerce yapılan bir toplantıda sunuluyor.

24 ÜLKEDEN ÇOCUKLAR GELECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde farklı kültür ve coğrafyalardan çocukların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlayacak olan Uluslararası 24.Çocuk Forumu ‘Bugünü Beraber İnşa Edelim’ temasıyla 24 ülkeden çocukların katılımıyla düzenlenecek. Çocuk haklarının en temel başlıkları üzerinden çalışmalar yapılıp mesajlar verilecek olan Forumda, en temel çocuk hakkı olarak yaşama hakkı üzerinde de durularak, barış ortamının her bir çocuk için sağlanması gerektiği vurgulanacak.

24.Çocuk Forumu’nda çocukların çalışmalarına “Bilgi, İletişim Teknolojilerine Erişim ve Güvenli İnternet Kullanımı”, “Doğal Afetler ve Çevre”, “Akranlar ve Aile ile Etkili İletişim”, “Karar Alma Mekanizmalarında Etkin Katılım” alt başlıkları yön verecek.

Bir önceki forumda temelleri atılmış olan “Bölgesel Genç İletişim Ağı”nın devamını sağlayacak ve kurulan bağları da güçlendirecek olan Uluslararası 24.Çocuk Forumu’na Çocuk Danışma Kurulu üyeleri, Deprem Bölgesinden Çocuklar ile Arnavutluk, Karadağ, Azerbaycan, Katar, Romanya, Kazakistan, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kırgızistan, Tacikistan, Bosna Hersek, Kosova, Tanzanya, Bulgaristan, Kuveyt, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Filistin, Kuzey Makedonya, Ürdün, Özbekistan ve Hırvatistan’dan çocuklar katılım sağlayacak.