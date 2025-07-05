Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla uluslararası boyuta taşınan ve dünyanın dört bir yanından bilim insanı, sektör temsilcileri ile aromaterapi tutkunlarını buluşturan Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali görkemli bir açılışla başladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın bu yıl uluslararası boyuta taşıdığı Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali, görkemli bir törenle açıldı. Aromaterapi meraklılarını buluşturan ve “Dört Element Bir Âlem” temasıyla düzenlenen festivalin açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın’ın yanı sıra; 25. ve 26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü/ FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, BBB Genel Sekreteri Naki Çetin, meclis üyeleri, yurtdışından ve yurtiçinden çok sayıda davetli katıldı.

KARNAVAL GİBİ FESTİVAL

Amerika, Avusturya, Hindistan, Hırvatistan, Rusya, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs olmak üzere 7 ülkeden ve Türkiye’den de 32 farklı ilden davetlinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali büyük bir coşkuyla başladı. BAÇEM’de “Lavanta Atölyesi” adlı resim sergisini gezen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sonrasında davetlilerle birlikte BAÇEM’de yılın ilk hasadı olan Hint Fesleğeni ve Aynısefa hasadını gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları, araştırmacılar ve sektör profesyonellerini ağırlayan festivalde Başkan Akın, Ören Meydanı’nda kurulan Aromaterapi Çarşısı’ndaki stantları ziyaret etti. Bölgenin eşsiz bitkileri ve aromatik kokuları eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne katılan Başkan Akın, festival açılışını gerçekleştirdi.

SELIŞIK: “AHMET BAŞKAN’A FARKINDALIĞI ARTIRDIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü/ FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Tıbbi aromatik bitkiler günümüzde çok önemli. Türkiye’nin de çok önemli bir katma değer varlığı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nin çalışmaları da çok güzel. Çok güzel bir örneksiniz. Ben yapılan tüm bu çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı böyle güzel bir festivali düzenli olarak yapıp herkesin bu konuda farkındalığını artırdığı için de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tıbbi aromatik bitkiler hem sağlığımız için önemli hem geleceğimiz için önemli.” şeklinde konuştu.

“20 İLÇEMİZİN HEPSİ AYRI GÜZEL”

Eşsiz doğası ve zengin coğrafyasıyla Balıkesir’in benzersiz bir şehir olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Balıkesir’imiz çok büyük bir coğrafyaya sahip. 20 ilçemizin hepsinin ayrı güzellikleriyle gerçekten Türkiye’nin bir modeli gibi. Farklılıkları olan ve farklılıklarıyla zenginleşmeyi bilen bir yer Balıkesir. Balıkesir’imiz Kuvayımilliye şehridir. İlk kurşunun ve son kurşunun atıldığı yerdir. Onun için Balıkesir’de birlik, beraberlik esastır. Bizler de bu birliği, beraberliği büyütmek için bütün belediye başkanlarımla birlikte tam bir istişare halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

“TOPRAK ÜRETİR, SU ARINDIRIR, ATEŞ DÖNÜŞTÜRÜR, HAVA CAN VERİR”

“Kuzey Ege’nin esintisiyle, Kazdağları ve Madra Dağlarının eteklerinde, Ören’in meşe ağaçlarının gölgesinde Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivalimizin açılışını gerçekleştiriyoruz.” diyen Akın sözlerini şöyle sürdürdü; “Tarih, şifa ve kültürün birleştiği Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivalimizi, bu yıl “Dört element, bir âlem” temasıyla gerçekleştiriyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki toprak üretir, su arındırır, ateş dönüştürür, hava can verir; tıpkı Aromaterapi gibi, tıpkı Balıkesir’imiz gibi… Balıkesir şifadır, Balıkesir huzurdur, Balıkesir birliktir, Balıkesir güzelliktir.”

“TÜRKİYE’NİN TEK AROMATERAPİ FESTİVALİ”

Türkiye’ye örnek bir festivali uluslararası düzeyde gerçekleştirdiklerini söyleyen Akın, “Balıkesir’imiz, dünyanın oksijen deposu Kazdağlarının evi, tıbbi ve aromatik bitkilerin toprağıdır. Biz de toprağımıza karşı vefamızı bu güzel festivali layıkıyla gerçekleştirerek gösteriyoruz. Ülkemizde tek olan festivalimizin daha etkili olması için bu yıl ilk defa Aromaterapi’yi uluslararası düzenliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, İngiltere ve Rusya’dan gelen konuklarımız bilgilerini bizlerle paylaşacaklar. Burada değerli bilim insanları, değerli üreticiler yurtdışındaki o deneyimlerini bizlerle paylaşacaklar. Balıkesir’imizi dünya çağında tanıtacak ve parlatacak adım ve bunu çok önemsiyoruz. Festivaller birkaç stant ve müzik dinletisinden ibaret olmamalıdır.. Festivaller bir kentin kültürüdür, sembolüdür, dünyaya açılan kapısıdır… Bu şekilde Türkiye’de bir model olan BAÇEM’i de dünyaya tanıtmış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BU ŞİFAYI DÜNYAYA YAYMAYI HEDEFLİYORUZ”

Tıbbi ve aromatik bitkilerin katma değerinin artırılmasının önemine değinen Akın “Bunun bir de ticari ağı eksik. Bunun ticari ağıyla ilgili Sevgili Eşim Arbil Akın’ın önderliğinde, aromaterapiye gönül veren bilim insanlarıyla bir araya geldik. Ulusal ve uluslararası ticaret ağlarıyla bir araya geldik ve yeni bir modelle bunu hayata geçiriyoruz. Gerçekten çok şifalı bitkilerimiz var. Bu şifayı sadece Balıkesir’imizde tutmak bence büyük bir bencillik. Bu şifayı hem dünyaya yaymak hem de ülkemize yaymak için biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediye başkanlarımızla hep birlikte bu konuyla ilgili bir sistem oluşturduk. Bu sistem şu anda Türkiye’de tek. Bununla vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde ulaşabilecekler ve bu şifadan kendileri de yararlanabilecek. Sadece vatandaşlarımız değil bununla ilgili ticaret yapan şirketler, uluslararası ihracat yapan kurumlar da bundan faydalanabilecek.” dedi.

“BALIKESİR’İN KADİM BİLGELİĞİNİ DÜNYAYLA PAYLAŞACAĞIZ”

Dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları ve sektör temsilcilerini Balıkesir’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Akın “Aromaterapi Festivalimiz boyunca burada, Balıkesir’imizin doğal güzelliklerini, ilçelerimizin değerlerini, zeytini, zeytinyağını, sanatı, kültürü ve Balıkesir’in kadim bilgeliğini dünya ile paylaşacağız. Ulusal ve uluslararası düzeyde seminerlerin yanı sıra Ören Meydan’da ve BAÇEM’de 200’ün üzerinde fazla katılımcı stantlarımız, atölyelerimiz ve sergilerimiz olacak; büyükşehir belediyelerimizin ve ilçe belediyelerimizin stantları olacak. Türkiye’nin en özgün, en şifalı Aromaterapi Çarşısı ile Ören, dört gün boyunca yaşayan bir doğa ve kültür sahnesi olacak. Şimdiden herkese bol şifalı, hoş kokulu ve eğlenceli bir festival diliyorum.” diyerek festivali her geçen gün daha da coşkulu bir şekilde hayata geçireceklerini dile getirdi. Festivale 7’den 70’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.