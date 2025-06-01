Resmi Gazete’de yayımlanan 9925 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı uluslararası anlaşmaların yürürlüğe giriş tarihleri belirlendi. Karar, 1 Haziran 2025 tarihinde yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, “Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar”, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çeşitli uluslararası anlaşmaların Türkiye açısından resmi olarak yürürlüğe girdiği tarihleri düzenledi.

Buna göre; Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti, Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Türkmenistan Hükümeti, Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Mozambik Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 7 uluslararası anlaşmanın yürürülük tarihleri belirlendi.