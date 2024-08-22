5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin yarışmalı bölümleri için açıklanan başvuru süresi 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 18.00’de sona erdi.ANTALYA (İGFA) - 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlatılan ve başvuru süresi iki hafta boyunca açık kalan Ulusal Uzun Metrajlı Film, Belgesel Film ve Kısa Film yarışma kategorilerine bu yıl toplam 266 adet başvuru alındı.

ALTIN PORTAKAL’A SON YILLARIN EN YÜKSEK BAŞVURUSU GERÇEKLEŞTİ

Son on yılın en yüksek başvuru sayısına ulaşıldığı Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’na 50 adet uzun metrajlı sinema film başvururken, Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması’na ise toplam 169 adet kayıt gerçekleşti. Geçen yılın başvuru sayısının beş adet üzerinde olan bu kategoride böylelikle son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşılmış oldu. Bu sene Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisine ise toplam 47 adet film başvurusu yapıldı. Festivalin ulusal seçkilerinde yarışacak filmler için Türkiye prömiyeri şartı bulunuyor.

Seçkilerde yarışacak filmlerin en geç 6 Eylül 2024 tarihinde açıklanacağı Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne yapılan toplam 266 film başvurusu sonucunda 2024 yılı, son altı yıldaki en yüksek başvuru seviyesine ulaşıldı ve kayıtlara en yüksek başvuru sayısına ulaşılan üçüncü yıl olarak geçti.

Bu yıl toplam 5 milyon TL tutarında ödülün dağıtılacağı Ulusal Yarışmalar’da ödüller Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 12 Ekim 2024’de gerçekleştirilecek olan kapanış töreninde açıklanacak.