Bunlar da ilginizi çekebilir

Turnuvanın üçüncü günü sporcular Gümülcine’den-İpsala Sınır Kapısı'na kadar 100 kilometrelik yol sürüşü ile yurda dönecek.

Bugün start alan turnuvanın ikinci günü 60 kilometrelik sürüşle Gümülcine’ye olacak. Burada Büyükelçiliğimiz, Gümülcine Türk STK’ları, Kozlukebir Belediyesi vb.ziyaretler gerçekleştirilerek Batı Trakyalılarla buluşulacak. Türkiye Yeşilayı'nın dünya üzerindeki bağımlılıklarla mücadelesi ve mesajı aktarılacak.

YEŞİLBİS Bisiklet Topluluğu 13 sporcusuyla "Serhat’ten Evlad-ı Fatihan'a" adlı uluslararası Batı Trakya Bisiklet Turu'nun startını Edirne Selimiye Meydanı'ndan verdi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türk Yeşilayı'nın çalışmaları ve bağımlılıklarla mücadelesini uluslararası arenaya pedallarıyla taşıyan YEŞİLBİS ekibi Batı Trakya Bisiklet Turu'nda yer aldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.